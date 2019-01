Rok 2019: nadchodzą podwyżki cen. Podrożeje gaz, prąd i produkty spożywcze

Rok 2019 przyniesie ze sobą podwyżki cen produktów, niezbędnych w każdym domu. Sprawdź, za co zapłacimy więcej.

Rok 2019: podwyżki cen

Wraz z nadejściem nowego roku trzeba przygotować się na wzrost cen. Więcej wyniosą nas zarówno koszty utrzymania domu, jak i zakupy produktów żywnościowych. Według analityków od 2019 roku cena gazu wzrośnie o około 3%. Podwyżka cen jest spowodowana wzrostem opłat za gaz na rynkach zagranicznych, z którymi powiązany jest nasz kraj. Ku nie zadowoleniu kierowców w tym roku należy również przygotować się na wzrost cen benzyny. Będziemy musieli zapłacić nową opłatę (tzw . emisyjną) za paliwo. W wielu gospodarstwach domowych podrożeje także prąd. Wiadomo, że na jego ceną składają się dwie opłaty. Jedna, za dystrybuuję, natomiast druga za zużycie, a do tego dochodzi jeszcze uzyskanie uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (a w ciągu roku podrożało trzykrotnie!).

Podwyżki w 2019: podstawowe produkty coraz droższe

W tym roku podrożeją również produkty spożywcze takie jak warzywa i owoce. Wzrost ich cen spowodowany jest suszą, która w 2018 uszkodziła zbiory. Więcej zapłacimy także za masło, które może kosztować od 5 do 6 złotych za koskę. Nie tańsze będzie również pieczywo i piwo, co jest również efektem susz oraz nawałnic, które uszkodziły zbóż. Wśród podstawowych artykułów, które podrożeją znajduje się również papier toaletowy. Produkowany jest on z chińskiej miazgi drzewa. W Chinach wprowadzono jednak ograniczenia jej importu, co poskutkowało zwiększenie popytu na papier.