Ludzie panikowali, zapanował chaos. Samolot musiał lądować

Historię opisują zagraniczne media. Maszyna należąca do Ryanaira, leciała z Maroka do Londynu. Jak widać na nagraniu, które opublikował serwis "The New York Post", pasażerowie z drugiego końca samolotu zaczęli na siebie krzyczeć. Personel pokładowy próbował uspokoić napiętą atmosferę, ale nerwy były zbyt duże.