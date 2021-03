Rodzina królewska powoła pełnomocnika ds. różnorodności?

Ostatni wywiad, którego udzielili Oprah Winfrey Meghan i Harry, niewątpliwie przejdzie do historii. Para opowiedziała o braku wsparcia ze strony członków rodziny królewskiej oraz dyskryminacji rasowej, która miała mieć miejsce w Pałacu.

Książęce małżeństwo powiedziało m.in., że w rodzinie królewskiej wyrażano obawy co do koloru skóry ich dziecka. Ani Meghan, ani Harry nie chcieli ujawnić, z czyich ust padły te słowa, ale sprecyzowali, że nie była to królowa, ani jej mąż Filip.