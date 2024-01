15-latka czekała na autobus. Nagle podjechał samochód

Strażacy ostrzegają: "Uważajcie na swoje pociechy!"

To nie jedyna sytuacja w tej okolicy. Strażacy z OSP Zielątkowo opublikowali informację o innym podobnym zdarzeniu. "W czwartek, w godzinach pomiędzy 13:30, a 13:40 do chłopca wracającego z autobusu do domu podjechał biały samochód, najprawdopodobniej Volvo XC. W środku siedziało dwóch mężczyzn i wołali go do auta. Uważajcie na swoje pociechy!" - napisali.