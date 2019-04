Rodzic przyniósł ciasto, nauczyciele podziękowali oklaskami

Kolejny przejaw solidarności rodziców ze strajkującymi nauczycielami. W Nowym Kawkowie (Warmińsko-Mazurskie) jeden z rodziców przyniósł ciasteczka oraz sałatki do pokoju nauczycielskiego. - Podziękowaliśmy tej pani oklaskami - podkreślił Tomasz, nauczyciel, który zdjęcie słodkości przesłał na dziejesie.wp.pl.

Mała szkoła, wielki gest rodzica

Na Dziejesię otrzymujemy wiele słów wsparcia, płynących od was do nauczycieli. Wśród tych wiadomości znalazło się także podziękowanie od pana Tomasza, który strajkuje w jednej ze szkół w Nowym Kawkowie.

- To mała szkoła. Mamy zaledwie 80 uczniów, ale znalazł się rodzic, który przyszedł do nas osobiście i przyniósł nam różne dobroci. To wspaniały gest - tłumaczył pedagog, który na dowód przesłał nam zdjęcie.