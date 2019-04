Robotnicy winni pożaru Notre Dame? Palili papierosy na dachu mimo zakazu

Według wstępnych ustaleń śledczych, alarm przeciwpożarowy w katedrze Notre Dame zadziałał prawidłowo. Równocześnie istnieje wiele zastrzeżeń do zachowania robotników, którzy remontowali świątynię. Mieli oni nielegalnie palić papierosy na dachu katedry i zignorować alarm.

Robotnicy biorący udział w pracach renowacyjnych na dachu Notre Dame zeznali, że mimo zakazu palili papierosy. Nie wiadomo, czy w ten sposób przyczynili się do zaprószenia ognia. Według ustaleń prokuratury, pożar świątyni wybuchł przypadkowo.

Istnieją dwie hipotezy, tłumaczące przyczynę pożaru. Pierwsza zakłada awarię instalacji elektrycznej w Notre Dame. Według kolejnej, katedra zajęła się ogniem na skutek zamontowania nowego ogrzewania kilka miesięcy temu. Jak zeznali świadkowie, było ono uruchomione non stop, by poprawić warunki pracy robotników remontujących budynek.

Co dalej z pieniędzmi na Notre Dame?

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Tuż po pożarze ruszyła zbiórka, podczas której zgromadzono znacznie więcej niż 600 mln euro, potrzebne, by pokryć koszty remontu. We Francji trwa dyskusja, co zrobić z zebranymi pieniędzmi. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie środków jest zabezpieczenie przeciwpożarowe wszystkich katedr w kraju.