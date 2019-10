Robert Biedroń wstrząśnięty spotem WP. Zaskakujące słowa o Jarosławie Kaczyńskim

- Przerażające, że dzieci to mówią. Ale dzieci to słyszą, więc później mówią. To nasza wina - powiedział Robert Biedroń, oglądając spot Wirtualnej Polski #StopMowieNienawiści. Polityk zaskoczył również oceną Jarosława Kaczyńskiego.

Wirtualna Polska ruszyła z kampanią społeczną #StopMowieNienawiści. Chcemy zwrócić uwagę, że dzieci widzą i słyszą wszystko, co dzieje się wokół nich. Także nienawistne wypowiedzi osób publicznych.

Poprosiliśmy kilkoro dzieci, by przeczytały kilka przykładowych zdań, które nigdy nie powinny paść. Przez cały czas nagrywania spotu dzieci były pod opieką psychologa.

- Przerażające, że dzieci to mówią. Ale dzieci to słyszą, więc później mówią. To nasza wina - dorosłych, szczególnie polityków, którzy używają takich słów. Ubolewam, że tak jest. Dziękuję za tę kampanię. To kolejna dobra kampania WP. Trzeba pamiętać, że od mowy nienawiści do przestępstw z nienawiści jest bardzo krótka droga. Politycy mówią, a ludzie biorą kamienie i nimi rzucają - mówił europoseł Wiosny Robert Biedroń w programie "Tłit" o akcji #StopMowieNienawiści.

Prowadzący Marek Kacprzak poprosił polityka o powiedzenie "czegoś dobrego" na temat prezesa PiS. Biedroń odpowiedział: "Pan prezes w deklaracjach o dobrostanie zwierząt i w trosce o kota jest bardzo dobry".

- Chciałbym, żeby to przeniósł na walkę z przemocą wobec zwierząt w cyrkach. Mógłby być rzecznikiem tej sprawy - podkreślił europoseł.