Robert Biedroń uratował dwie osoby z płonącego auta? Kilka wersji jednego zdarzenia

Strażacy z OSP Regut zamieścili w poniedziałek wieczorem informację o bohaterskim czynie pewnego mężczyzny, który miał z płonącego auta uratować kierowcę i jego dwuletniego syna. Opublikowali też zdjęcie bohatera. Widnieje na nim lider Wiosny Robert Biedroń. Problem w tym, że istnieje kilka wersji tego wydarzenia. A prawda jest zupełnie inna.

Wersja rzecznika prasowego Wiosny

Postanowiliśmy sprawdzić u źródła, co tak naprawdę wydarzyło się na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Tabor na Mazowszu.

- W czasie drogi z Łodzi do Chełma, na drodze krajowej nr 50, w okolicy miejscowości Regut, Robert zauważył samochód znajdujący się w rowie, z którego zaczynają wydobywać się płomienie - opowiada WP rzecznik prasowy Wiosny, Jan Mróz. - Natychmiast się zatrzymał i z pomocą gaśnicy samochodowej starał się ugasić płomienie, osoby podróżujące tym autem czekały następnie w samochodzie Roberta na przyjazd służb ratowniczych. Należy pochwalić strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy błyskawicznie zjawili się na miejscu wypadku. To jedna z tych formacji, której należy się priorytetowe wsparcie państwa, od ich reakcji często zależy życie i zdrowie poszkodowanych. Sytuacja była niebezpieczna, także z tego względu, że w samochodzie znajdowała się instalacja gazowa. Nie znamy dokładnych okoliczności tego zdarzenia, ale najprawdopodobniej doszło do zderzenia tego samochodu z TIR-em, w związku z wymuszeniem pierwszeństwa - dodał.