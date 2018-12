Robert Biedroń jak Dominik Tarczyński. "Zbyt podobne, żeby spać spokojnie"

Robert Biedroń pod falą krytyki. Internauci wytykają mu wakacyjny wyjazd do Ameryki Środkowej. Na jednym ze zdjęć dopatrzyli się podobieństwa do wielokrotnie obśmiewanej fotografii Dominika Tarczyńskiego z PiS. Padają też poważniejsze zarzuty.

Robert Biedroń, do niedawna ulubieniec publiczności, po ogłoszeniu projektu politycznego, jest coraz ostrzej krytykowany. I to nie tylko przez zwolenników obecnej władzy, ale także przez jej przeciwników, którzy boją się utraty dominacji swoich partii. Teraz na byłego prezydenta Słupska spadają gromy za wycieczkę do Nikaragui. Polityk w mediach społecznościowych chwali się zdjęciami z wyjazdu.