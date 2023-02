Starcie wewnątrz rządu. Chodzi o termin wakacji

Do forsowanego pomysłu odniósł się szef resortu edukacji. - Niespecjalnie widzę taką potrzebę. Nie widzę również specjalnego uzasadnienia do tego, aby robić wakacje rotacyjnie, aby część młodzieży wypoczywała we wrześniu, kiedy już jest zimo. Wakacje trwają wystarczająco długo, żeby nasza infrastruktura turystyczna mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich uczniów - stwierdził Przemysław Czarnek w rozmowie z portalem i.pl.