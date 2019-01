Resort zdrowia szykuje zmiany, by zapobiec zbrodniom takim jak zabójstwo prezydenta Adamowicza

Specjalny zespół powołany w Ministerstwie Zdrowia pracuje nad zmianami w prawie. Chodzi o obowiązkowe testy psychologiczne dla skazanych kończących odbywanie kary oraz o możliwość przymusowego umieszczania w szpitalu psychiatrycznym, gdy zdradzają objawy chorób psychicznych - ustaliła Wirtualna Polska.

Później, w trakcie 5,5-letniego odbywania wyroku spędził wprawdzie, na początku 2016 r., ok. półtora miesiąca na oddziale psychiatrycznym, ale według lekarzy doszło do ustąpienia bądź zahamowania stwierdzonej u niego schizofrenii.

„Tworząc prawo po przemianach ustrojowych w 1989 r. bardzo uważano, by zaburzenia psychiczne czy choćby ich podejrzenia nie były – jak za czasów PRL-u – wykorzystywane do przymusowego zamykania w zakładach psychiatrycznych zdrowych, ale niewygodnych ustrojowi osób” – wyjaśnia specjalista.

Służba Więzienna odpiera pojawiające się z różnych stron nieuprawnione zarzuty, że „wypuściła na wolność potwora, zamiast trzymać go dalej za kratami”. Autorzy tych zarzutów, co znamienne, zdają się zapominać, że nie można nikogo bezprawnie pozbawiać wolności.

Dlaczego? Ponieważ sąd nie orzekł, że ma on odbywać karę w tzw. systemie terapeutycznym. Z tego właśnie powodu – braku podstaw prawnych – Służba Więzienna nie mogła wystąpić do policji z wnioskiem o objęcie Stefana W. tzw. nadzorem prewencyjnym. Stefan W. nie był uzależniony od alkoholu, środków odurzających, psychotropowych ani nie był niepełnosprawny fizycznie, nie stwierdzono również u niego zaburzeń preferencji seksualnych – a to są warunki objęcia skazanych systemem terapeutycznym.

„Podczas odbywania kary Stefan W. był konsultowany przez lekarzy psychiatrów ponad 20 razy oraz leczony w Oddziale Psychiatrii Sądowej w Szczecinie. Do chwili zakończenia wykonywania kary nie było sygnałów z ich strony co do skierowania skazanego do odbywania kary w systemie terapeutycznym, tzn. nie rozpoznali u niego zaburzeń kwalifikujących się do zastosowania tego nadzwyczajnego trybu” – napisała w oświadczeniu Służba Więzienna.