Reset albo wojna. Putin jest gotów na jedno i drugie

Jeśli chodzi o 2014 rok, to aneksja Krymu nie była motywowana chęcią zwiększenia poparcia. Był to wyskok ze strony Putina. On ma swoją wizję Rosji i wówczas wydawało mu się to rozsądnym posunięciem. Czas pokazał, że to był wielki błąd. Teraz Putin też nie zamierza toczyć wojnę z Ukrainą, żeby poprawić swoje notowania. Stawka w tej grze jest globalna, nie lokalna.