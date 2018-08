Reserved otworzył pierwszy sklep w Izraelu. Klienci czekali kilka godzin z własnymi krzesłami.

Izrael. Nowy salon Reserved przyciągnął tłumy klientów. W kilka minut w wykupiono wszystko z wieszaków.

Reserved - szokujące zachowanie klientów z Izraela

Reserved jest polską marką odzieżową, z siedzibą w Gdańsku. Sieć Reserved posiada 468 oddziałów na całym świecie. W środę – 15 sierpnia 2018 polska marka uruchomiła swój pierwszy sklep w Izraelu . Otwarcie salonu o powierzchni 800 metrów kwadratowych miało miejsce w centrum handlowym Ayalon Mall w mieście Ramat Gan i ku zaskoczeniu wszystkich przyciągnęło prawdziwe tłumy. Wielu klientów czekało przez kilka godziny w długiej, ustawionej pod sklepem kolejce. Czekający na otwarcie salonu przynieśli… własne krzesła. W wreszcie otwarto polski sklep, w salonie rozpoczął się prawdziwy, zakupowy szał. Klienci przepychali się krzycząc, byleby tylko dotrzeć do wieszaków z ubraniami. Ku zaskoczeniu obsługi w zaledwie kilka minut wykupili niemalże cały asortyment sklepu Reserved.

Reserved – co przyciągnęło klientów z Izraela?

Pierwszy, co przyciągnęło klientów były atrakcyjne ceny odzieży oraz akcesoriów, niższe od oferowanych w innych sieciówkach (np. Zara). Dodatkowo atrakcyjny stał się również fakt, iż z okazji otwarcia salonu przygotowano wyjątkową promocję. Pierwsze 200 osób, które dokonały zakupów za ponad 200 nowych szekli izraelskich (ok 206 zł), otrzymywały w prezencie darmowe bilety lotnicze do Europy. Ubrania z wieszaków zniknęły tak szybko, że sprzedawcy byli zmuszeni tymczasowo zamknąć sklep.