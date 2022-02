Reporter z Berlina przyjechał na zakupy do Słubic. Jego portfel wyraźnie to odczuł

Berlińczycy przyjeżdżają do Polski po zakupy, tankowanie i usługi

Po około 1,5 godziny podróży Malinowski dotarł do Słubic, gdzie w pierwszej kolejności wybrał się do fryzjera. Za strzyżenie zapłacił osiem euro. Za średniej ceny berlińskiego fryzjera reporter płaci co najmniej 20 euro, więc z okazji wyraźniej oszczędności zostawił dwa euro napiwku.