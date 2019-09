Reparacje za agresję ZSRR? Łukasz Adamski: Najwyższy czas się tym zająć

Państwa bałtyckie prowadzą działania zmierzające do uzyskania reparacji. Polska też powinna to zrobić - mówi WP dr Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. - Prędzej czy później ta kwestia zostanie uregulowana - przekonuje.

Swoje trzy grosze dorzucił też były szef prezydenckiej administracji i sojusznik Władimira Putina Siergiej Iwanow. W wypowiedzi cytowanej przez agencję RIA Nowosti, Iwanow stwierdził, że nie można w ogóle mówić o sowieckiej okupacji. Wszystko dlatego, że mieszkańcy włączonych do ZSRR terytoriów... otrzymali sowieckie obywatelstwa

- Bardzo dużo się mówi, że okupowaliśmy Polskę, podzieliliśmy ją itd. To nie okupacja, dlatego, że ludność zarówno krajów bałtyckich, jak i Polski stawała się obywatelami Związku Radzieckiego ze wszystkimi będącymi tego konsekwencją prawami i obowiązkami. Wielu obywateli tych terytoriów zaczęło wchodzić do elity radzieckiej, politycznej i twórczej. Czy była kiedyś taka okupacja? - powiedział Iwanow.

Regres do stalinizmu

- To jest oczywista bzdura i kłamstwo - ocenia w rozmowie z WP dr Łukasz Adamski, historyk z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Jak wyjaśnia, sowiecka agresja na Polskę jest po prostu faktem z punktu widzenia prawa międzynarodowego.

Zdaniem Adamskiego, wypowiedzi przedstawicieli Rosji są znakiem zaostrzania się rosyjskiej polityki historycznej i kierowania na coraz bardziej rewizjonistyczny nurt. Innym przykładem była szeroko zakrojona kampania w mediach tradycyjnych i społecznościowych, w ramach której władze Rosji usprawiedliwiały pakt Ribbentrop-Mołotow lub wręcz chwaliły go jako zręczny dyplomatyczny manewr.

- Dochodzi po prostu do regresji do propagandy stalinowskiej. Ale o ile w kwestii paktu Ribbentrop-Mołotow, czy zbrodni Katynia, Moskwa potrafiła w przeszłości potępić te zdarzenia, to w przypadku 17 września w ZSRR i Rosji zawsze obowiązywała ta sama narracja.