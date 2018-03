Reparacje od Niemiec. Mularczyk podaje ogromną kwotę

- Waloryzując powojenny raport o stratach wojennych np. o wartość dolara, mówimy o kwocie 850 mld dolarów - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Zaznaczył, że ten raport trzeba jednak zaktualizować.

Mularczyk w rozmowie z Polsat News stwierdził, że choć to ogromna kwota to jednak jest ona uzasadniona przez zbrodnie wojenne, zniszczone miasta i wsie oraz utracony potencjał demograficzny Polski. - Mówimy o dużych kwotach, dlatego Niemcy prowadzą politykę kwestionującą jakiekolwiek roszczenia i prowadzą tę politykę na całym świecie - wyjaśniał.

W jego opinii - wbrew stanowisku Berlina - kwestia odszkodowań nie została uregulowana po II wojnie światowej . Zaznaczył, że choć zgodnie z traktatem poczdamskim Polska powinna otrzymać reparacje od Niemiec za pośrednictwem ZSRR to tak się stało.

Dlaczego też nie od Rosji?

Pytany o to, dlaczego rząd PiS nie podjął działań ws. strat związanych z wkroczeniem Rosjan do Polski we wrześniu 1939 r., odpowiedział, że w przypadku Niemiec odszkodowanie jest bardziej realne. - Rosja jest krajem, który nie przestrzega prawa międzynarodowego i je łamie - powiedział polityk.