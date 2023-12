Religia ma zostać w szkołach. Tak twierdzi Komorowski.

Podczas rozmowy w Radiu Zet, Komorowski odniósł się również do zapowiedzi nowej minister edukacji, Barbary Nowackiej, dotyczącej ograniczenia lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa - Odbieram tę wypowiedź pani minister jako wypowiedź, która świadczy o tym, że gdzieś jednak zaakceptowano kompromis w tych sprawach. I dobrze, bo już odpada pomysł na całkowite wyprowadzenia czy likwidację lekcji religii w szkołach na rzecz zmniejszenia ilości tych godzin. Na dodatek, jak słyszałem panią minister, to ona mówi, że jeżeli będą samorządy albo ktoś inny na przykład rodzice, płacić nauczycielowi religii za tą drugą godzinę, to ok - zaznaczył.