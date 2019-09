Rektorzy wydali stanowisko ws. LGBT. Apelują o złagodzenie języka

"Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec działalności tych członków wspólnoty akademickiej, którzy używają języka przywołującego najciemniejsze karty historii Polski i świata" - czytamy w stanowisku Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektorzy podkreślają, że stosowanie tego rodzaju retoryki powinno być surowo karane.

Rektorzy podkreślają, że "w sytuacji gdy podziały w społeczeństwie przyjęły formę wręcz kulturowego konfliktu między częścią społeczeństwa, która uznaje prawo osób o orientacji LGBT do wolności osobistej, a tą częścią która uznaje to za niezwykle wrogą ideologię, warto odwołać się do faktów naukowych". KRASP podkreśla, że orientacja seksualna nie jest kwestią wyboru stylu życia". W związku z tym środowisko akademickie powinno "dawać wzór w powściągliwości języka".