Rekrutacja do liceum. Nauczyciel o pierwszej damie: "Będzie jej bardzo trudno wrócić do szkoły"

- Dla mnie to przejmująco smutne, że pierwsza dama, która jest nauczycielką, milczy, gdy w edukacji tak źle się dzieje, gdy cierpią uczniowie – mówi Paweł Lęcki, nauczyciel języka polskiego z Sopotu. Tysiące uczniów nadal żyją w niepewności, do jakiej szkoły średniej trafią.

- Jest mi trochę przykro, że rodzice, którzy czasem byli przeciwko naszemu strajkowali, nazywali mnie nierobem, teraz przychodzą do szkoły i mówią: pomóżcie, moje dziecko się nie dostało. Czas warto być otwartym i słuchać. Skoro tak wielu nauczycieli krytykowało reformę, to może warto ich wysłuchać, zrozumieć. Nie trzeba od razu popierać – mówi Jacek Lęcki.

Rekrutacja do liceum. Pierwsza dama milczy

W tej kwestii nauczyciel z Sopotu zwraca uwagę na postawę pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. - Dla mnie to przejmująco smutne, że pierwsza dama milczy. I to na dwóch płaszczyznach. Jako ważna osoba w państwie oraz jako kobieta. To utrwalanie stereotypu, że kobieta przy mężu nie ma nic do powiedzenia.

Ciężki powrót do pracy nauczyciela

Zanim Agata Kornhauser-Duda została pierwsza damą, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w krakowskim liceum. Gdy trwał strajk nauczycieli, jej koledzy ze szkoły napisali do niej list z prośbą o wsparcie. Nie otrzymali go.

- Agata Kornhauser-Duda Na pewno będzie mogła wrócić do swojego zawodu nauczyciela, ale z pewnością będzie to dla niej bardzo trudne. Jej koledzy napisali do niej gorzki list w czasie strajku, ale niestety nic to nie dało. Nie wiem, jak ona odnajdzie się w takiej rzeczywistości, gdy wróci do pracy. Ludzie się na niej zawiedli – mówi Lęcki.