Rekrutacja do liceum 2019 – Warszawa. Kilka tysięcy uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. To efekt reformy PiS?

Rekrutacja do liceum 2019 – Warszawa. Wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska, mówi wprost o skutkach reformy edukacji PiS. Kilka tysięcy uczniów nie dostało się do żadnej z warszawskich szkół

Wiadomo, że do szkół średnich w Warszawie dostało się 47 uczniów (w tym 33 tysiące osób znalazło miejsce w liceach). Chociaż 46 proc. zdołało dostać się do szkół pierwszego wyboru, są przypadki, w których uczniowie nie dostali się nigdzie. Wiceprezydent Warszawy , Renata Kazanowska, przyznała otwarcie, że kilka tysięcy uczniów na razie nie dostało się do żadnej szkoły. Trudna sytuacja jest efektem reformy oświaty PiS i występowaniem podwójnego rocznika.

Rekrutacja do liceum w Warszawie – „upchanie uczniów” trwało do ostatniej chwili

Renata Kazanowska podkreśliła, że w Warszawie nie było żadnych ograniczeń w ilości składanych aplikacji, a szukanie dodatkowych miejsc dla absolwentów trwało do ostatnich chwili. Finalnie udało się „upchać” do liceów dodatkowe dwa tysiące uczniów, co wcale nie było prostym zadaniem. Ponad trzy tysiące kandydatów nie dostało się jednak do żadnej z wybranych placówek. Co czwarty kandydat z uczniów, którzy nie znaleźli miejsca w żadnej szkole, ma świadectwo z czerwonym paskiem.