Nawet 40 st. C. Piekielny upał przypomni o sobie na świecie

Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, według najnowszych prognoz, do ciekawej sytuacji może dojść na początku października na południowym wschodzie Chin. Tam temperatura po raz pierwszy w historii w tym miesiącu być może osiągnie lub przekroczy 40 st. C. Byłaby to rekordowa fala upałów w tej części planety w tym okresie i wydarzenie pogodowe bez precedensu. W Chinach w październiku jeszcze nigdy nie zanotowano temperatur powyżej 40 st. C.