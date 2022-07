Rekordowe temperatury w Wielkiej Brytanii. Chaos na lotniskach

Najwyższą temperaturę odnotowano w Coningsby w hrabstwie Lincolnshire, gdzie zmierzono aż 40,3 st. Celsjusza, co jest nowym rekordem w Wielkiej Brytanii. Poza pożarami ekstremalnie wysokie upały wyrządziły wiele szkód, w wielu miejscach doszło do roztopienia asfaltu, około 200 szkół zostało zamkniętych. Problemy były również na kolei, wiele połączeń zostało odwołanych, a pasażerom zalecono, aby nie podróżowali, jeśli ich wyjazd nie jest niezbędny. Zmierzono temperaturę infrastruktury kolejowej, w jednym przypadku zanotowano wynik 62 stopni. Minister transportu Grant Shapps przyznał, że brytyjska kolej nie jest przygotowana na tego typu scenariusz. Według niego miną dekady, aby dostosować obecną sieć kolejową do zmieniającego się klimatu. Połączenia z Peterborough do King's Cross w Londynie zostały wstrzymany ze względu na przegrzanie. - Zastąpienie obecnej infrastruktury, która będzie dostosowana do zmieniających się temperatur, od bardzo wysokich, z jakimi mamy do czynienia obecnie do dużo niższych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, zajmie dekady. To są skutki globalnego ocieplenia - powiedział w stacji Sky News Shapps.