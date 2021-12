Rekordowa liczba zgonów z powodu Covid-19 w Niemczech. Zdaniem ekspertów Omikron wygaśnie dopiero latem

Chociaż zachorowalność tygodniowa w Niemczech nieznacznie spadła do 427, to w ciągu ostatniej doby odnotowano rekordowe 527 zgonów związanych z infekcją Covid-19. Jest to najwyższy wynik w trwającej w Niemczech czwartej fali pandemii. Na łamach "Sueddeutsche Zeitung" wirusolog Christian Drosten przewiduje, że po wkroczeniu do gry Omikrona pandemia wygaśnie dopiero latem.