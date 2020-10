Rekonstrukcja rządu. Odchodzący ministrowie dostaną odprawy

Rekonstrukcja rządu. Ministrowie, którzy odchodzą z rządu mogą liczyć na odprawy. Ile będą wynosić odprawy?

Rekonstrukcja rządu. Ministrowie dostaną odprawy

Dokonana w ostatnich dniach rekonstrukcja rządu sprawia, że część ministrów będzie musiała pożegnać się z rządem i dotychczas pełnionymi obowiązkami oraz stanowiskami. Stracą też swoje przywileje. Mogą jednak liczyć na odprawy, które mogą wynieść nawet równowartość trzech ministerialnych pensji. Ile wynosić będą odprawy dla ministrów odchodzących z rządu?

Na odprawę w takiej wysokości może liczyć osoba, która na danym stanowisku spędziła przynajmniej rok. Jeśli było to mniej niż 12 miesięcy, to odchodzący minister dostanie dwie pensje, zaś jeśli kierował danym resortem krócej niż trzy miesiące, to jego odprawa ma wysokość jednej pensji.

Rekonstrukcja rządu. Specjalne warunki odpraw

Byli ministrowie po otrzymaniu odprawy nie będą mogli podjąć żadnej pracy. Jeśli znajdą gorzej płatne zajęcie, odprawa zostanie im wyrównana. Jeśli jednak będzie to bardziej lukratywna posada, to nie dostaną ani grosza. Ministrowie zarabiają ok. 10 tys. zł. Do tego wliczają się dodatki funkcyjne, stażowe i nagrody jubileuszowe.

Rekonstrukcja rządu odchudziła liczbę ministerstw z 20 do 14. W rządzie zabrakło miejsca między innymi dla Jadwigi Emilewicz (wicepremier i minister rozwoju), Dariusza Piontkowskiego (minister edukacji) czy Jana Krzysztofa Ardanowskiego (minister rolnictwa). Do rządu wrócił za to Jarosław Gowin, który został ministrem rozwoju i wicepremierem. Ministrem edukacji i nauki będzie Przemysław Czarnek. Z kolei nowym wicepremierem został Jarosław Kaczyński.

