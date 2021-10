Rekonstrukcja rządu. Nie wszyscy nowi ministrowie zyskają finansowo

Nowy wicepremier zyska finansowo

Dla nowego wicepremiera oprócz awansu zawodowego to również awans finansowy. W ostatnim czasie pełnił jedynie funkcję posła i szefa sejmowej komisji finansów publicznych. Dzięki temu otrzymywał dodatek 20 proc. do poselskiej pensji. Przypomnijmy, że wynagrodzenie parlamentarzysty wynosiło do lipca br. 8017 zł. Z dodatkiem Kowalczyk dostawał ok. 9,6 tys. zł. Dodatkowo otrzymywał nieopodatkowaną dietę poselską w wysokości 2,5 tys. zł.