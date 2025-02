"Ręka w rękę z AfD". Hołownia nie wycofuje się ze słów o Mentzenie

"Konfederacja Mentzena w panice pozwała mnie do komisji etyki . Więc raz jeszcze, żeby wszyscy dobrze usłyszeli: Tak, zmiana, którą oferuje Mentzen jest robiona ręka w rękę z AfD (patrz: sojusze w Parlamencie Europejskim), czyli gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce Rosji . Tak, ten kto prowadzi kampanię zachwalaną przez propagandę Kremla, ten uprawia polityczne pasożytnictwo na bezpieczeństwie Polski" - czytamy we wpisie kandydata Polski 2050 na prezydenta.

Chodzi o wypowiedź Szymona Hołowni, w której powiedział: że "z Mentzenem będzie walczył do ostatniej kropli politycznej krwi". - Bo to jest szkodnik, pasożyt na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować. To jest człowiek, który w fałszywy sposób przedstawia nam naszą przyszłość - mówił kandydat Polski 2050 na prezydenta.