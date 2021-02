Redaktor naczelny Polska Press o przejęciu grupy przez PKN Orlen

"Już wkrótce Polska Press Grupa, do której należą również wasze regionalne i lokalne gazety i serwisy internetowe, będzie miała nowego udziałowca. Właścicielem firmy formalnie zostanie spółka PKN Orlen. Jest to na tyle istotne i od miesięcy publicznie komentowane wydarzenie, że moim obowiązkiem - jako redaktora naczelnego Grupy i członka zarządu odpowiedzialnego za redakcje - jest wyjaśnienie, co to może oznaczać dla treści, które przygotowuje dla was nasz kilkusetosobowy zespół dziennikarski" - napisał w skierowanym do czytelników oświadczeniu Paweł Fąfara, redaktor naczelny grupy Polska Press.