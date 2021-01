DJV krytykuje PKN Orlen za kupno Polska Press. "Zagrożona wolność prasy"

7 grudnia PKN Orlen ogłosił zakup od niemieckiej Verlagsgruppe Passau wydawnictwa Polska Press, do którego należy między innymi 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Transakcja umożliwi Orlenowi zdobycie dostępu do 17,4 miliona użytkowników portali tego wydawnictwa.

Niemieccy dziennikarze zaniepokojeni

"Krótkowzroczny megaloman". Kontrowersyjne wpisy opozycji. Jest reakcja

"Bezczelna ingerencja"

Towarzystwo Dziennikarskie polemizuje z SDP

Do zarzutów SDP ustosunkował się członek zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego Krzysztof Bobiński. „Wolność mediów jest naszą wspólną sprawą. DJV ma prawo do obserwowania i oceny sytuacji w Polsce” – powiedział były warszawski korespondent brytyjskiego „Financial Times”. Przejęcie tak dużego segmentu gazet lokalnych przez koncern państwowy może prowadzić do wykorzystania ich przez rząd do celów politycznych – ostrzegł Bobiński.