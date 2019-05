Reakcja Episkopatu na "Tylko nie mów nikomu". "Testem wiarygodności byłyby dymisje biskupów, którzy ukrywali prawdę"

Polski Kościół zmienia strategię - tak eksperci oceniają wystąpienie Konferencji Episkopatu Polski ws. filmu braci Sekielskich. - Testem wiarygodności byłyby dymisje biskupów, którzy ukrywali prawdę - zaznaczył jednocześnie pisarz i watykanista Jacek Moskwa.

Do tego odnieśli się teolog i prawnik Piotr Szeląg oraz pisarz i watykanista Jacek Moskwa na antenie TVN24. Według tego drugiego, "sytuacja jest dynamiczna i dramatyczna". - Gdyby kilka dni temu ktoś mnie zapytał, czy taki list powstanie, powiedziałbym: "chyba nie". Tymczasem czytamy przyznanie prawdy filmowi Sekielskiego, który jest wstrząsający - oświadczył Moskwa. Podkreślił jednak, że oświadczenie biskupów "jest niewystarczające, bo nie znalazło się uderzenie we własne piersi biskupów, dotyczące sprawy zamiatania pod dywan, przenoszenia z parafii do parafii".