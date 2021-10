Reakcja Brukseli na słowa Morawieckiego o pistolecie KE

Morawiecki o pistolecie KE i trzeciej wojnie światowej

Wypowiedź Mamera jest reakcją na słowa Mateusza Morawieckiego, który w wywiadzie dla "Financial Times" stwierdził, że KE przystawia Polsce pistolet do głowy i stawia jej żądania. Poza słowami o pistolecie premier mówił również o potencjalnej wojnie. - Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli ją rozpoczną, będziemy bronić naszych praw każdą bronią, jaka jest w naszej dyspozycji - powiedział Morawiecki.