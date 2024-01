RCB ostrzega przed smogiem. Bochenek wietrzy spisek

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło w czwartek przed złą jakością powietrza w sześciu województwach. Zalecono w związku z tym, by zrezygnować z aktywności na zewnątrz. Rafał Bochenek (PiS) napisał, że powietrze w Warszawie zostało "zanieczyszczone", by zniechęcić Polaków do udziału w manifestacji PiS przed Sejmem. Tymczasem alert nie dotyczy województwa mazowieckiego.