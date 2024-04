"Raz na kilkaset lat". Rekordowe temperatury w Europie

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo i wieczorem miejscami małe. Głównie na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu wieczorem silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 13 st. C, 15 st. C na północnym wschodzie i Kaszubach do 19 st. C, 21 st. C na południowym zachodzie i południu; chłodniej miejscami na wybrzeżu, od 11 st. C do 13 st.C.