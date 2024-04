IMGW ostrzega. W tych miejscach wystąpi silny wiatr

Temperatura minimalna ma wynieść od około 6 st. C na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat, przez 8-10 st. C na przeważającym obszarze, do 12 st. C na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowy skręcający na zachodni. Porywy wiatru na zachodzie i w centrum do 55 km/h, w czasie burz do 65 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h. Wysoko w górach do 70 km/h, początkowo w Sudetach do 90 km/h.