Ratownik bił i kopał pacjenta. Wstrząsające nagranie z Brzeszcz

Napad szału

Najpierw na miejscu zjawiła się policja, która udzieliła mu pierwszej pomocy. Potem przybyła także karetka ze szpitala w Oświęcimiu. Ratownicy - Daniel R. i Mateusz N. - położyli pana Marcina na noszach, a następnie przypięli go do nich, by przenieść go do karetki. Wówczas - jak pokazuje nagranie opublikowane przez "Fakt" - R. zaczął bić bezbronnego mężczyznę po brzuchu i klatce piersiowej. I do tego raz go kopnął. Napadowi agresji wobec W. bezczynnie przyglądali się funkcjonariusze policji.