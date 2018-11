Ratownicy przyjechali do pacjenta. Grożono im bronią

Ratownicy medyczni w Bydgoszczy zostali zaatakowani w mieszkaniu pacjenta. - Sterroryzowano ich bronią palną - informuje bydgoskie pogotowie. Napastnik został zatrzymany przez policję.

- Podczas pełnienia obowiązków służbowych i wykonywania medycznych czynności ratunkowych w mieszkaniu pacjenta ratownicy medyczni z Zespołu Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zostali sterroryzowani bronią przez świadka będącego na miejscu wezwania - informuje ratownik medyczny Krzysztof Wiśniewski. Do ratowników mierzono z broni.

Popychanie, uderzanie, opluwanie

Agresja to ogromny problem ochrony zdrowia. Wiśniewski zauważa, że szczególnie narażona jest grupa zajmująca się ratownictwem medycznym. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2017 roku odnotowano 18 przypadków naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego. W tym roku do końca października wysłano do odpowiednich organów około 19 wniosków o ściganie sprawcy napaści na członka zespołu ratownictwa medycznego.