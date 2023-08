Ratownicy mówią o pladze. "10 minut i człowiek może już nie żyć"

Jak dodaje, natychmiastowej pomocy wymagają zawsze osoby, które są uczulone lub te, którym osa wpadła do jamy ustnej. - Pracuję w zawodzie już 20 lat i wiele widziałem. Osy żądlą zarówno dzieci jak i dorosłych. Mieliśmy pana, który był uczulony. W wyniku wstrząsu anafilaktycznego doszło u niego do zatrzymania krążenia. Musieliśmy go reanimować. Nie wiem, jaki był jego dalszy los, bo po przywróceniu funkcji życiowych przekazaliśmy go do innego szpitala - dodaje Piwowarczyk.