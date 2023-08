Polacy narzekają na plagę os. Odpowiedź eksperta zaskakuje

"Wakacje w tym kraju to piekło. Do braku pogody to już wszyscy się przyzwyczaili… ale te osy? Ledwo kubek z kawą człowiek postawił na tarasie z nadzieją, że ciepłą wypije, a już cztery osy są obok. Nie mija pięć minut i kolejne. Masakra! - żali się Aleksandra, czytelniczka Wirtualnej Polski.