Ratownicy medyczni w Lublinie pójdą na zwolnienia lekarskie? Chcą odwołania dyrektora pogotowia

Dotarliśmy do pisma, które związki zawodowe wystosowały do marszałka Wojewódzka Lubelskiego. W piśmie czytamy m. in. "Swoim zachowaniem po powrocie Pan Dyrektor utwierdził nas w przekonaniu, iż jest człowiekiem nieodpowiedzialnym (...) W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o odwołanie w trybie natychmiastowym Pana Zdzisława Kuleszy z funkcji Dyrektora Naczelnego. (...) już od dłuższego czasu straciliśmy zaufanie do sposobu zarządzania Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym przez Zdzisława Kuleszę, a obecna sytuacja wykroczyła poza wszelkie możliwe normy i dalsze powierzanie mu dotychczasowych obowiązków doprowadzi do eskalacji niezadowolenia wśród załogi i destabilizacji pracy w naszym zakładzie" - piszą związkowcy. To pismo czterech związków zawodowych wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 19 marca br. Następnie, 23 marca, kolejny związek zawodowy napisał do Marszałka, tym razem z poparciem dla obecnego dyrektora.