Ratownicy GOPR odzyskali kurtkę. Uratowany turysta przeprosił za kradzież

Dlatego jeden z ratowników oddał mu swoją kurtkę. "Ludzki odruch, chęć pomocy drugiej osobie…" - tak całe zdarzenie opisywał GOPR w mediach społecznościowych. Problemu by nie było, gdyby nie to, że uratowany mężczyzna ukradł kurtkę. Tłumaczył, że zejdzie w niej do auta, gdzie przebierze się w swoje ubrania. Jednak do ratowników już nie wrócił.