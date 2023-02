Ratowała życie i zdrowie dzieci. Ma zapłacić 160 tys. zł

Już kilka lat temu lekarze zwracali uwagę, że zasady refundacji preparatów mlekozastępczych dla dzieci z ciężką alergią na białka mleka krowiego lub złożoną nietolerancją białek pokarmowych, nie przystają do rzeczywistości. Wyznaczanie ścisłej granicy wieku, do jakiej preparaty te mogą być refundowane, nie ma sensu. Tym bardziej że koszt refundacji tzw. mleka początkowego, jak i następnego, dla starszych maluchów, jest praktycznie taki sam. NFZ apelami lekarzy jednak się nie przejął. Co więcej, prowadzi szczegółowe kontrole i karze lekarzy, którzy naginają zasady refundacji, by pomóc małym pacjentom i ich rodzinom.