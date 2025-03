Raś obejmie stanowisko po Tomczaku? Media: wniosek jest już u premiera

Wniosek o powołanie Ireneusza Rasia na stanowisko wiceministra rozwoju i technologii został przekazany do premiera. Informację tę uzyskała nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Raś ma zastąpić Jacka Tomczaka, który zrezygnował z funkcji pod koniec października ubiegłego roku.

Tomczak podał się do dymisji po publikacji Wirtualnej Polski, która ujawniła jego współpracę z deweloperami. Dziennikarz WP Szymon Jadczak opisał, że rozwiązania rekomendowane przez Tomczaka w programie "Kredyt na Start" mogłyby prowadzić do wzrostu cen mieszkań, co byłoby korzystne dla deweloperów.