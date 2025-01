"Raporty Banasia" wstępem do kampanii? Prezes NIK namawiany do startu w wyborach

"Jak sprawić, by patologie opisane w raportach NIK, były eliminowane? Rządzący nie mieli możliwości zablokowania rozliczeń? Jedyna możliwość polega na tym, że wyzwoli się energia samych rządzonych. Politycy będą musieli się cofać przed żądaniami społecznymi. Po to właśnie powstała ta strona, by organizować osoby i środowiska chcące zaangażować się w taką działalność".