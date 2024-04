Raport: OFE najbardziej opłacalnym sposobem oszczędzania na emeryturę

Jak wynika z informacji przekazywanych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE) spośród około 16,3 mln osób, które są ubezpieczone w ZUS, aż 14,5 mln ma rachunek w OFE. Stąd warto się zainteresować zgromadzonymi tam środkami. Bo choć zaledwie ok. 2 mln osób odprowadza obecnie środki do funduszy, to wpłacone wcześniej pieniądze wciąż pracują na przyszłe emerytury. "Na koniec lutego w OFE zgromadzonych było ok. 217,5 mld zł aktywów. Stanowi to sporą część systemu, oczywiście nie tak dużą jak ZUS, niemniej jednak istotną, która może mieć wpływ na wysokość naszej przyszłej emerytury" - mówi Małgorzata Rusewicz.