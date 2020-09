Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności. Opozycja krytykuje Prawo i Sprawiedliwość

Komisja Europejska ujawniła w środę raport z oceny praworządności we wszystkich 27 krajach członkowskich. Jest on krytyczny w stosunku do polskich władz - rządowi wytknięto między innymi różne aspekty reformy sprawiedliwości. Na doniesienia z Brukseli zareagowała opozycja.

Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności. Kamila Gasiuk-Pihowicz podsumowała unijny dokument (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski, REPORTER)