Raport komisji ds. VAT. Ryszard Terlecki: dobrze, że powstał przed wyborami

- Opinia publiczna oczekuje, że ci, którzy są odpowiedzialni za ten niewiarygodny wręcz rabunek mienia Polski, zostaną rozliczeni - powiedział Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu uważa jednak, że za tej kadencji nie dojdzie do dalszych "rozstrzygnięć" ws. wyłudzeń VAT.

- Jeżeli są poważne obawy, że popełniono tutaj szereg grzechów, co najmniej zaniechania, to trzeba to jasno pokazać opinii publicznej, ale także zastosować procedury prawne - powiedział Ryszard Terlecki.