Raport drogowy - Wszystkich Świętych 2018 - 3 listopada

Rośnie liczba zabitych i wypadków na polskich drogach w długi weekend. Od środy zginęły 32 osoby, a ponad 300 zostało rannych. Śledzimy dla was to, co dzieje się na na drogach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

od początku akcji "Znicz", czyli od środy, w całym kraju doszło do 266 wypadków (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)