Raport drogowy - Wszystkich Świętych 2018 - 2 listopada

Śledzimy dla was to, co dzieje się na na drogach. Niestety, bilans wypadków jest coraz bardziej tragiczny. W środę i czwartek zginęło 21 osób, 218 zostało rannych. Niech was nie zwiedzie dobra pogoda, zwolnijcie mimo to.

Nad bezpieczeństwem użytkowników dróg czuwają rzesze policjantów (PAP, Fot: Marcin Bielecki)