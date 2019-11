Raport CBA o Marianie Banasiu. Premier nadal nie zapoznał się z dokumentem

Piotr Mueller przyznał na antenie, że szef rządu nie zapoznał się jeszcze z raportem CBA ws. Mariana Banasia. Pod koniec rozmowy doszło także do ostrej wymiany zdań dotyczącej nocnego wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego po kontroli oświadczeń majątkowych prezesa NIK leży na biurku premiera od kilku dni. - Nie czytałem go jeszcze, zaplanowałem to na weekend. Kiedy wyrobię sobie pogląd, przedstawię go – zapowiadał w sobotę Mateusz Morawiecki. Jednak - jak przyznał sam rzecznik rządu - tego nie zrobił.