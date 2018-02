Ranking praworządności World Justice Project. Spadek Polski

Niezależna organizacja działająca na rzecz rządów prawa na świecie, opublikowała ranking praworządności państw. Polska zajmuje 17 miejsce w regionie i jest w ogonie poszczególnych składowych wpływających na ranking.

Indeks WJP mierzy skuteczność rządów prawa w oparciu o osiem czynników: ograniczenia uprawnień rządowych, brak korupcji, otwartość rządu, gwarancję praw podstawowych, bezpieczeństwo i porządek, egzekwowanie przepisów, sprawiedliwość cywilną oraz karną. Działa w 113 krajach w oparciu o ekspertyzy ok. 3 tys. ekspertów.

Polska zajęła 17 miejsce na 24 państwa w regionie. To spadek o trzy pozycje w porównaniu do poprzedniego notowania. Najlepiej radzimy sobie z egzekwowaniem przepisów i brakiem korupcji w sądownictwie czy policji. Brak konfliktu cywilnego został oceniony na maksimum w dostępnej skali. Wysoko stoi też kwestia braku przestępstw. Zajmujemy odpowiednio 12 i 15 miejsce.

Z kolei najgorzej jest z ograniczeniami uprawnień rządowych w zakresie prawa czy sądownictwa. Na niskim poziomie stoją też podstawowe prawa człowieka jak prawo do prywatności czy wolność religijna. Co ciekawe wysoko ocenione zostały takie aspekty jak dyskryminacja, prawa pracownicze i prawo do życia. Ogólnie Polska klasyfikowana jest w tych kategoriach jako 21 z 24 państw.