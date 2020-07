Rafał Trzaskowski - program wyborczy. Jakie decyzje podjąłby jako prezydent?

Rafał Trzaskowski - wybory 2020

Rafał Trzaskowski - program wyborczy kandydata na prezydenta

Rafał Trzaskowski w swoim programie wyborczym postuluje "inwestycje za rogiem", czyli stworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast. Dzięki niemu możliwe będzie "rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy, blisko ludzi". Kandydat KO mówi o budowie takich obiektów jak: Centrum Rozwoju Lokalnego, "Bazarek za rogiem” (miejskie, zadaszone targowisko z potrzebną infrastrukturą, które zapewni lokalnym producentom żywności rynek zbytu, a mieszkańcom da dostęp do zdrowej i taniej żywności), "Nowa Dzielnica” (nowa przestrzeń wypoczynku i kultury), urządzenia zatrzymujące wodę, modułowe żłobki i przedszkola, lokalne centra przesiadkowe.

Rafał Trzaskowski zapowiada też zmiany rozliczenia VAT. Chodzi o szybsze zwroty VAT (do 30 dni), uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) oraz ułatwienie i przyspieszenie dostępu przedsiębiorców do środków leżących na ich VAT-owskich kontach bankowych.

Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta w programie wyborczym proponuje również podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla osób, które zarabiają od 30 tys. zł do 65 tys. zł rocznie, a dla tych, którzy nie zarabiają więcej niż 30 tys. zł rocznie - zwolnienie z PIT-u.

Kobietom Trzaskowski obiecuje zapewnić prawo do zdrowia i odpowiedzialnego macierzyństwa, do bezpieczeństwa, do równości ekonomicznej, do równości w wypełnianiu obowiązków wychowawczych, do równego udziału we władzy. Rafal Trzaskowski w swoim programie wyborczym obiecuje też weto dla zaostrzenia prawa aborcyjnego.